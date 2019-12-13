Helden der Baustelle
Folge vom 13.12.2019: Anpfiff auf der Baustelle
45 Min.Folge vom 13.12.2019Ab 12
Über der Ammerschlucht in Oberbayern ist Präzisionsarbeit gefragt. Dort wird für 30 Millionen Euro die Echelsbacher Brücke modernisiert. Das historische Bauwerk verbindet die Landkreise Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen. In Saarbrücken entsteht derweil ein neues Fußballstadion mit vier Tribünen. Auf der Großbaustelle darf Polier Franz Schiller den Überblick nicht verlieren, denn der enge Zeitplan erlaubt keine Verzögerungen. Und am Rudolfplatz in Köln muss ein zweiter Kran her, damit ein 140-Millionen-Projekt nicht in Verzug gerät.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.