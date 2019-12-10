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Helden der Baustelle

Tunnelbau - Stuttgart 21

DMAXFolge vom 10.12.2019
Tunnelbau - Stuttgart 21

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Helden der Baustelle

Folge vom 10.12.2019: Tunnelbau - Stuttgart 21

45 Min.Folge vom 10.12.2019Ab 12

Eine Baustelle so groß wie eine Kleinstadt: Bei Kirchheim unter Teck in Baden-Württemberg entstehen neue Eisenbahntunnel für Hochgeschwindigkeitszüge. Dort sind zwei der größten Tunnelbohrmaschinen der Welt im Einsatz. Bei der Montage der Metallfassade des Grand Towers in Frankfurt sind derweil in luftiger Höhe besondere Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben, damit die Arbeiter bei Wind und Wetter keinen Schaden nehmen. Und im oberbayerischen Reichertshofen staubt es gewaltig. Dort werden eine alte Möbelschreinerei und zwei hohe Silotürme abgerissen.

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