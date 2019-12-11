Helden der Baustelle
Folge vom 11.12.2019: Macker mit dem Bagger
44 Min.Folge vom 11.12.2019Ab 12
Tunnelbau ist gefährlich: Sarah Gitzen überwacht in Baden-Württemberg die Arbeiten am neuen Albvorlandtunnel. Dort sollen ab 2020 Hochgeschwindigkeitszüge fahren. Die Kosten des gigantischen Projekts belaufen sich auf 500 Millionen Euro. Am 172 Meter hohen Grand Tower in Frankfurt nimmt unterdessen ein Parkhaus mit Stahlträgern Gestalt an. Und im Hamburger Vorort Buxtehude müssen die Wege, Parkplätze und Zugänge rund um eine Lagerhalle neu gepflastert werden. Hier gibt der 27-jährige Chef eines Baggerunternehmens auf der Baustelle den Ton an.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.