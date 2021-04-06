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Helden der Baustelle

Kleiner Bohrer ganz groß

DMAXFolge vom 06.04.2021
Kleiner Bohrer ganz groß

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Helden der Baustelle

Folge vom 06.04.2021: Kleiner Bohrer ganz groß

45 Min.Folge vom 06.04.2021Ab 12

Schweißtreibende Arbeit in schwindelerregender Höhe: Johannes Kolb und sein Team bauen in den Allgäuer Alpen neue Stützen für die Nebelhornbahn. Die Voll-Profis verschrauben die 1,5 Tonnen schweren Eckpfeiler mit den Querstreben und montieren riesige Tragseilsättel. In Chamerau in der Oberpfalz kommt unterdessen bei der Montage einer Trinkwasserleitung unter dem Fluss Regen eine Spülbohranlage zum Einsatz. Und im Neusser Industriehafen errichten 70 Bauarbeiter im Rekordtempo ein Getreidesilo. Der gigantische Speicher wächst jeden Tag um 3,5 Meter.

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