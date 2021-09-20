Helden der Baustelle
Folge vom 20.09.2021: Ein Mega-Kran für München
45 Min.Folge vom 20.09.2021Ab 12
Die bayerische Landeshauptstadt München erweitert ihr S-Bahn-Netz. Erfahrene Monteure stellen auf der Mega-Baustelle an der Station Marienhof einen 75 Meter hohen und 66 Tonnen schweren Riesenkran auf. Die Spezialanfertigung soll in zwei Tagen einsatzbereit sein. In Pirna laufen die Arbeiten ebenfalls auf Hochtouren. Dort entsteht für fast 100 Millionen Euro eine Brücke der Superlative. Polier Enrico und Bauleiter Mario sind für die Betonage der Pfeiler verantwortlich. Und auf der Nebelhornbahn in Oberstdorf wird in 2200 Meter Höhe ein neuer Motor eingehoben.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.