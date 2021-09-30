Der Spinnenkran und das SchietwetterJetzt kostenlos streamen
Helden der Baustelle
Folge vom 30.09.2021: Der Spinnenkran und das Schietwetter
45 Min.Folge vom 30.09.2021Ab 12
Die Last am Haken des Krans ist zu schwer. Und das ist nicht das einzige Problem auf der Baustelle in Norddeutschland. Das Hamburger Schmuddelwetter macht seinem Namen alle Ehre. Und als Tobias Vorpahl und seine Arbeitskollegen die ersten Fassadenelemente anbringen wollen, stellen die Männer fest, dass die zerbrechlichen Steine falsch gepackt wurden. Matteo Marino und sein Team beheben unterdessen lebensgefährliche Mängel an einem Einfamilienhaus aus den Siebzigerjahren. Und in Lünen macht beim Abriss eines Steinkohlekraftwerks ein riesiger Bagger schlapp.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.