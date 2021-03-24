Helden der Baustelle
Folge vom 24.03.2021: Die Unterwasser-Bauarbeiter
45 Min.Folge vom 24.03.2021Ab 12
Jeder Meter Fernstraße kostet rund 190 000 Euro. In Berlin wird die A100 verlängert. Teile der Großbaustelle liegen unter dem Grundwasserspiegel. Deshalb kommen bei dem Megaprojekt auch Industrietaucher zum Einsatz. Auf der schwäbischen Alb erneuern derweil unerschrockene Voll-Profis in bis zu 60 Meter Höhe die älteste Stromtrasse der Welt. Und Sandro Friebis freut sich auf seinen neuen Komatsu PC138US-11. Der Hightech-Bagger kommt zum ersten Mal im Wildparkstadion zum Einsatz. Die Spielstätte des Karlsruher SC wird zu einer modernen Arena umgebaut.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.