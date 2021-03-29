Helden der Baustelle
Folge vom 29.03.2021: Das Kran-Monster
45 Min.Folge vom 29.03.2021Ab 12
Auf der größten Wasserbaustelle Europas entsteht eine neue Schleuse, die den Nord-Ostseekanal mit der Nordsee verbindet. Für das Megaprojekt wurden Kosten in Höhe von 1,2 Milliarden Euro und eine Bauzeit von zwölf Jahren veranschlagt. Christoph Donnerbauer reißt derweil in Dachau ein 34 Meter hohes Heizkraftwerk ab. Aber dann streikt plötzlich sein 544 PS starker Bagger. Und die Gleisanlage am Güterbahnhof in Ulm braucht eine neue Fernwärmebrücke. Dort stellen Frank Thumser und sein Team in nur fünf Tagen ein 650 Tonnen schweres Kran-Monster auf.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.