Helden der Baustelle
Folge vom 30.03.2021: Großbaustelle Flughafen
45 Min.Folge vom 30.03.2021Ab 12
Silvio Hieronymus darf den Joystick in der Kabine seines 121 Meter langen Krans am Güterbahnhof in Ulm nur sachte bewegen, damit das 55 Tonnen schwere Brückenteilstück am Haken bei starkem Wind nicht mit dem Mast kollidiert. Polier Vitalis Lange und sein Team errichten unterdessen im Münsterland ein Fertighaus. Die Monteure schaffen in Ahaus 250 Quadratmeter Luxuswohnraum. Und auf dem Vorfeld des Münchner Flughafens sind ebenfalls Voll-Profis am Werk. Dort wird ein 1,5 Kilometer langer Rückstaukanal gebaut, in den bei Starkregen das Wasser abfließt.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.