Helden der Baustelle
Folge vom 01.04.2021: Brücke über Nacht
44 Min.Folge vom 01.04.2021Ab 12
Balanceakt über der Autobahn: Auf der A9 bei Nürnberg bringen drei Kräne eine 270 Tonnen schwere Stahlkonstruktion in Position. Michael Eck und sein Team errichten auf der sechsspurigen Fernstraße eine Brücke. Matteo Marino hat unterdessen am Pflegeheim in Dortmund mit Rückschlägen zu kämpfen. Kann der Bauunternehmer den Termin für das Richtfest halten? Und Stephan Berbig wird mit seinem Trupp beim Betonieren einer viergeschossigen Tiefgarage in der Innenstadt von Ulm von einer defekten Pumpe ausgebremst. Finden die Voll-Profis eine Ersatzmaschine?
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.