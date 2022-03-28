Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Helden der Baustelle

Hoch, höher Holzhochhaus

DMAXFolge vom 28.03.2022
Hoch, höher Holzhochhaus

Hoch, höher HolzhochhausJetzt kostenlos streamen

Helden der Baustelle

Folge vom 28.03.2022: Hoch, höher Holzhochhaus

44 Min.Folge vom 28.03.2022Ab 12

In der Hamburger Hafencity entsteht ein 18-stöckiges Holzhochhaus mit Eigentumswohnungen und Büroräumen. Auf der Baustelle kommt Monteur Sascha Grevecke und Kranführer René Nestler in dieser Folge schlechtes Wetter in die Quere. In der Hansestadt gießt es wie aus Eimern. Matteo Marino saniert mit seinem Vater, seinem Cousin und seinem Onkel in der Nähe von Witten ein 300 Jahre altes Fachwerkwerkhaus. Und Michael Arz trägt in Leverkusen die Verantwortung für ein rund eine Milliarde teures Megaprojekt. Dort nimmt eine Brücke mit zehn Fahrspuren Gestalt an.

Alle verfügbaren Folgen