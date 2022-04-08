Helden der Baustelle
Folge vom 08.04.2022: Kleine Treppe, große Sorgen
44 Min.Folge vom 08.04.2022Ab 12
Beim Umbau eines Einfamilienhauses aus den Siebzigerjahren wurde schlampig gearbeitet. Deshalb hat der Bauherr das verantwortliche Unternehmen gekündigt. Matteo Marino und sein Team sollen die Sache jetzt geradebiegen. Die Vollprofis übernehmen von ihren Vorgängern ein großes Trümmerfeld. Ist das Problemhaus noch zu retten? Roman Steinbock und seine Söhne bauen am Aalto-Hochhaus in Bremen ein 64 Meter hohes Gerüst ab. Und im Steinbruch in Sachsen streikt eine 150 Tonnen schwere Oberflächenfräse. Die Schwingungsdämpfer der Maschine sind defekt.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.