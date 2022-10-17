Helden der Baustelle
Folge vom 17.10.2022: Das enge Wunder von Dresden
45 Min.Folge vom 17.10.2022Ab 12
In der Hansestadt Hamburg entsteht eines der modernsten und nachhaltigsten Wohn- und Bürogebäude Deutschlands. Das 18-stöckige Hochhaus wird nahezu komplett aus Holz gebaut. Matthias Schmidt und sein Team montieren in der Hafencity bis zu acht Meter breite Elemente. Karsten Rieger und seine Arbeitskollegen krempeln unterdessen in Augsburg die Ärmel hoch. Dort wird der Hauptbahnhof zu einer Drehscheibe für den Nah- und Fernverkehr ausgebaut. Und Stahlbauer Sebastian Roscher erneuert mit seinem Trupp Teile einer denkmalgeschützten Brücke in Dresden.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.