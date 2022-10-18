Helden der Baustelle
Folge vom 18.10.2022: Riesenwasserhahn auf Reisen
44 Min.Folge vom 18.10.2022Ab 12
Das gab es noch nie in Deutschland: Bei Kornwestheim wird der östliche Teil der Gumpenbachbrücke verschoben, inklusive Pfeiler und Fundament. Auf der erst 29-jährigen Bauleiterin Caroline Heß lastet bei widrigen Wetterbedingungen eine große Verantwortung. In Herdecke wird unterdessen das Pumpenspeicherkraftwerk saniert. Beim Transport eines 180 Tonnen schweren Kugelschiebers, der den Wasserzufluss regelt, ist dort volle Konzentration gefragt. Und bis zu sieben Meter breite Schutztore sollen ein 18-stöckiges Holzhaus in Hamburg vor Sturmfluten schützen.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.