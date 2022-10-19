Helden der Baustelle
Folge vom 19.10.2022: Knietief in der Scheiße
45 Min.Folge vom 19.10.2022Ab 12
Tiefbaupolier Markus Grimm und seine Kolonne stehen in der Hauptstadt mächtig unter Zeitdruck. Denn während die Männer am neuen Autobahnabschnitt in Berlin die Arbeiten vorantreiben, läuft das Abwasser von ganz Neukölln nur über eine Leitung. Chefmonteur Sven Wolf und sein Team bringen derweil im Pumpspeicherkraftwerk in Herdecke einen Kugelschieber in Position. Dabei darf das 180 Tonnen schweren Bauteil nicht ins Schwanken geraten. Und an der Talstation der Dampf-Zahnradbahn am Schafberg in Österreich wird ein sägezahnförmiges Sheddach montiert.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.