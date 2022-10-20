Helden der Baustelle
Folge vom 20.10.2022: Kran am Limit
45 Min.Folge vom 20.10.2022Ab 12
Zwei Raupenkräne heben auf der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Bamberg ein 320 Tonnen schweres Bauteil einer Eisenbahnbrücke in Position. Das ist für Projektleiter Michael Eck und sein Team kein einfaches Manöver, denn die Maschinen müssen auf engstem Raum synchron arbeiten. Tommy Zuther und Sebastian Röske erneuern derweil im Ahrtal mit Lehmziegeln das Untergeschoss eines Fachwerkhauses aus dem 15. Jahrhundert. Die Flut hatte das denkmalgeschützte Gebäude komplett verwüstet. Und in Willingen entsteht die längste Fußgänger-Hängebrücke Deutschlands.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.