Ein rabenschwarzer Tag für MatteoJetzt kostenlos streamen
Helden der Baustelle
Folge vom 25.10.2022: Ein rabenschwarzer Tag für Matteo
45 Min.Folge vom 25.10.2022Ab 12
In Hamburg wird die denkmalgeschützte Alster-Schwimmhalle renoviert. Bilal Özsoy und sein Team sollen dort 300 Fensterscheiben und 58 Gitterstützen montieren. Aber auf der Baustelle platzt an einem Kran eine Hydraulikleitung. Matteo Marino und sein Onkel Rosario dichten in Schalksmühle bei Hagen ein Haus an einem Hang mit einer sogenannten „schwarzen Wanne“ ab. Und Hubert Theunis errichtet mit seinen Arbeitskollegen auf 2100 Meter Höhe einen Sendemast, der im Nationalpark Hohe Tauern in Österreich für sicheren Internet- und Mobilfunkempfang sorgen soll.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.