Alarm in der Hamburger Schwimm-OperJetzt kostenlos streamen
Helden der Baustelle
Folge vom 26.10.2022: Alarm in der Hamburger Schwimm-Oper
45 Min.Folge vom 26.10.2022Ab 12
Der Innkanal bei Tögging bekommt eine neue Brücke. Der Einhub des 160 Tonnen schweren Stahlkolosses ist im oberbayerischen Landkreis Altötting Chefsache. Markus Helling und sein Team müssen bei der Arbeit absolut konzentriert zu Werke gehen, damit das 60 Meter lange Bauteil keinen Schaden nimmt. Und Bilal Özsoy soll mit seinen Arbeitskollegen unter dem Dach der denkmalgeschützten Alster-Schwimmhalle eine Gitterstütze einbauen. Die „Helden der Baustelle“ improvisieren beim Transport mit einem 130-Tonnen-Kran, einer Hebebühne und purer Manneskraft.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.