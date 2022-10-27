Helden der Baustelle
Folge vom 27.10.2022: Ärger im Wanderparadies
45 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12
In Nordhessen nimmt die längste Fußgänger-Hängebrücke Deutschlands Gestalt an. Das imposante Bauwerk spannt sich über eine Länge von 665 Metern von der Mühlenkopfschanze über den Willinger Ortsteil Stryck hinweg bis zum Musenberg. Aber der nächste Bauabschnitt wird für Kevin Lauber und sein Team zum Geduldsspiel. Die „Helden der Baustelle“ sollen Tragseile montieren. Damit dabei niemand zu Schaden kommt, wird das Terrain aus Sicherheitsgründen weiträumig abgesperrt. Doch plötzlich stehen Wanderer und Mountainbiker mitten auf der Baustelle.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.