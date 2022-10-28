Helden der Baustelle
Folge vom 28.10.2022: Drahtseilakt
44 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12
In Mönchengladbach kommt eine einzigartige Bauweise zum Einsatz. Piotr Wozniak und seine Arbeitskollegen errichten dort ein freischwebendes Membrandach. Die 330 Tonnen schwere Konstruktion hat einen Durchmesser von 80 Metern und soll sich über dem Firmencampus wie ein Regenschirm aufspannen. Zu diesem Zweck legen die „Helden der Baustelle“ im Innenhof nach einem vorgefertigten Plan in Schlangenlinien lange Seile aus. Wenn dem Team dabei auch nur der kleinste Fehler unterläuft, droht beim Aufbau Ungemach und das Dach könnte einstürzen.
Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe: 12
12
