Helden der Baustelle
Folge vom 30.03.2022: Crash, boom, bang!
45 Min.Folge vom 30.03.2022Ab 12
In der Sondermüllverbrennungsanlage in Baar-Ebenhausen wird lavaartige Müllschlacke abgesprengt. Heinz Kröger und sein Team müssen tief in die Trickkiste greifen, damit die Ladung nicht zu früh detoniert. Denn in den abgeschalteten Öfen ist es noch immer bis zu 60 Grad heiß. Die Marino-Familie krempelt in der Nähe von Witten die Ärmel hoch. Bauunternehmer Matteo trifft dort mit seinem Vater, seinem Onkel und seinem Cousin Vorbereitungen für die Betonage. Und Polier Günter Veigl errichtet mit seinen Arbeitskollegen in Freising eine Bohrpfahlwand.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.