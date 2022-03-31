Helden der Baustelle
Folge vom 31.03.2022: Bauen mit Eis und Schnee
45 Min.Folge vom 31.03.2022Ab 12
Am Augsburger Hauptbahnhof wird das Stationsgebäude saniert. Projektleiter Martin Pöllath und Polier Karsten Rieger errichten in der Baugrube tonnenschwere Stützböcke für die Schalung. Jan Wernet und seine Arbeitskollegen blasen unterdessen auf der Zugspitze riesige Ballons auf, die anschließend mit 4000 Kubikmetern Schnee und Eis bedeckt werden. Auf Deutschlands höchstem Berg entsteht in atemberaubender Naturkulisse ein Iglu-Dorf mit kunstvoll verzierten Übernachtungsmöglichkeiten. Und Jens Rapp sprengt mit seinem Team in Kornwestheim eine alte Brücke.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.