Helden der Baustelle
Folge vom 01.04.2022: Eine Krone aus Stahl
45 Min.Folge vom 01.04.2022Ab 12
Präzisionsarbeit in 82 Meter Höhe: Während Daniel Coy und seine Metallbauer-Kollegen passende Stützen errichten, bringt Andreas Heller auf dem Dach eines Luxuswohnturms gegenüber der Elbphilharmonie in Hamburg tonnenschwere Stahlträger in Position. Dabei macht dem Kranführer der Wind zu schaffen. Am Augsburger Hauptbahnhof werden 100 000 Liter Beton in eine Verschalung gepumpt. Und im Iglu-Dorf auf der Zugspitze ist in dieser Folge Improvisationstalent gefragt. Denn Jan Wernet und sein Team haben sich beim Bau einer Bar aus Eisblöcken vermessen.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.