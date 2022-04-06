Immer Ärger mit den DenkmälernJetzt kostenlos streamen
Helden der Baustelle
Folge vom 06.04.2022: Immer Ärger mit den Denkmälern
44 Min.Folge vom 06.04.2022Ab 12
In Hamburg wird die Alster-Schwimmhalle modernisiert. In drei Jahren soll das betagte Wahrzeichen in neuem Glanz erstrahlen. Aber bei den Arbeiten im Stadtteil Hohenfelde läuft nicht alles nach Plan. Der gelieferte Beton ist zu dickflüssig und das Schmuddelwetter in der Hansestadt macht den „Helden der Baustelle“ das Leben schwer. In Heidelberg ist „Learning by Doing“ angesagt. Dort errichten Studenten ein Wohnheim. Und im 56 Meter hohen Turm der Garnisonskirche in Potsdam montieren Bauschlosser Daniel Günther und sein Team maßgefertigte Stahltreppen.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.