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Helden der Baustelle

Immer Ärger mit den Denkmälern

DMAXFolge vom 06.04.2022
Immer Ärger mit den Denkmälern

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Helden der Baustelle

Folge vom 06.04.2022: Immer Ärger mit den Denkmälern

44 Min.Folge vom 06.04.2022Ab 12

In Hamburg wird die Alster-Schwimmhalle modernisiert. In drei Jahren soll das betagte Wahrzeichen in neuem Glanz erstrahlen. Aber bei den Arbeiten im Stadtteil Hohenfelde läuft nicht alles nach Plan. Der gelieferte Beton ist zu dickflüssig und das Schmuddelwetter in der Hansestadt macht den „Helden der Baustelle“ das Leben schwer. In Heidelberg ist „Learning by Doing“ angesagt. Dort errichten Studenten ein Wohnheim. Und im 56 Meter hohen Turm der Garnisonskirche in Potsdam montieren Bauschlosser Daniel Günther und sein Team maßgefertigte Stahltreppen.

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