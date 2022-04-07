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Helden der Baustelle

Das schwimmende Haus

DMAXFolge vom 07.04.2022
Das schwimmende Haus

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Helden der Baustelle

Folge vom 07.04.2022: Das schwimmende Haus

45 Min.Folge vom 07.04.2022Ab 12

In Würzburg entstehen 160 neue Wohnungen. Die 25 000 Kubikmeter große Baugrube für die Siedlung muss absolut wasserdicht sein. Das ist so nah am Main eine echte Herausforderung. Im Münchner Stadtteil Riem verschweißen die „Helden der Baustelle“ auf dem Schulcampus eines Gymnasiums Edelstahlbleche für zwei Wettkampfschwimmbecken. Und Schiffskonstrukteur Michael Oehmcke hat für eine dreiköpfige Familie in Hamburg-Harburg ein Hausboot entworfen. Beim Zimmern der Fassade aus Lärchenholz läuft jedoch nicht alles wie geplant. Die Bretter sind verzogen.

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