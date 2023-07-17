Helden der Baustelle
Folge vom 17.07.2023: Pylonen-Hochzeit
45 Min.Folge vom 17.07.2023Ab 12
Für Michael und sein Team schlägt an der Rheinbrücke in Leverkusen die Stunde der Wahrheit. Bei der geplanten „Pylonen-Hochzeit“ wird sich zeigen, ob die Vollprofis sauber gearbeitet haben. In Mannheim soll ein Studentenwohnheim aus Holzmodulen entstehen. Gebaut werden die Mini-Apartments rund 650 Kilometer entfernt in der Steiermark. Von der einfachen Bodenplatte bis zur fertigen Wohneinheit braucht es 25 Stationen. Und in Potsdam wird die Garnisonskirche wieder aufgebaut. Dabei kommt im Tonnengewölbe eine 150 Jahre alte Technik zum Einsatz.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.