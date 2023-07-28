Helden der Baustelle
Folge vom 28.07.2023: Und im Nu ist die Lücke zu!
45 Min.Folge vom 28.07.2023Ab 12
In Düsseldorf wird der Flughafen mit dem Messezentrum vernetzt. Rudi und seine Arbeitskollegen bauen dort auch eine neue Hochbahnstrecke. Das Team passt einen 19 Tonnen schweren Stahlträger ein. Im bayerischen Roding ist ebenfalls Präzisionsarbeit gefragt. Aber ein 25 Meter langes Brückenteil ist schwerer, als zuvor berechnet wurde. Der Kran kann das Segment nicht anheben. Finden Polier und Bauleiter für das Problem eine Lösung? Und in Bremen weht ein starker Wind. Das behindert die Montage von Dachelementen an der ehemaligen Wollkämmerei.
