Helden der Baustelle
Folge vom 19.07.2023: Bach auf Umwegen
Folge vom 19.07.2023
Auf dem 14 Hektar großen Areal einer ehemaligen Papierfabrik in Dachau entsteht ein neues Stadtviertel für rund 2000 Bewohner. Die aufwendigen Abrissarbeiten laufen bereits seit drei Jahren. Pierre und sein Team müssen dort auch einen Bach umleiten. Beim Bau eines Klinik-Campus in Lörrach mit zwölf OP-Sälen und fast 700 Betten kommt eine innovative Technik zum Einsatz. So spart man große Mengen an Stahl und Beton ein. Und in Bremen werden die Silos der einst größten Cornflakes-Fabrik Europas zu einem Hotel mit verglastem Panorama-Restaurant umgerüstet.
Dokumentation
