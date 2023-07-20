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Helden der Baustelle

Eine neue Welt für den Europapark

DMAXFolge vom 20.07.2023
Eine neue Welt für den Europapark

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Helden der Baustelle

Folge vom 20.07.2023: Eine neue Welt für den Europapark

45 Min.Folge vom 20.07.2023Ab 12

Die neue Achterbahn im Europa-Park soll mit engen Kurven und Überkopfelementen Maßstäbe setzen. Das gigantische Schienenpuzzle besteht aus einer Million Einzelteilen. Bernhard und sein Team fixieren über der Donau in Österreich mit einem ausgeklügelten System aus Stahlseilen das Mittelteil einer der längsten Hängebrücken Europas. Das ist bei Fließgeschwindigkeiten von rund einem Meter pro Sekunde keine leichte Aufgabe. Und Caroline muss sich mit ihren Arbeitskollegen bei Abrissarbeiten an der Autobahn sputen, ansonsten droht ein Verkehrskollaps.

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