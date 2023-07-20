Eine neue Welt für den EuropaparkJetzt kostenlos streamen
Helden der Baustelle
Folge vom 20.07.2023: Eine neue Welt für den Europapark
45 Min.Folge vom 20.07.2023Ab 12
Die neue Achterbahn im Europa-Park soll mit engen Kurven und Überkopfelementen Maßstäbe setzen. Das gigantische Schienenpuzzle besteht aus einer Million Einzelteilen. Bernhard und sein Team fixieren über der Donau in Österreich mit einem ausgeklügelten System aus Stahlseilen das Mittelteil einer der längsten Hängebrücken Europas. Das ist bei Fließgeschwindigkeiten von rund einem Meter pro Sekunde keine leichte Aufgabe. Und Caroline muss sich mit ihren Arbeitskollegen bei Abrissarbeiten an der Autobahn sputen, ansonsten droht ein Verkehrskollaps.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.