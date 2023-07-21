Helden der Baustelle
Folge vom 21.07.2023: Unter der Erde
45 Min.Folge vom 21.07.2023Ab 12
Ein Pumpspeicherkraftwerk mitten im Hochgebirge: In Kaprun befindet sich eine der spektakulärsten Baustellen Österreichs. Stefan und sein Team montieren dort in einer Kaverne einen 70 Tonnen schweren Kran, der die Turbinen an ihren Einsatzort bewegen soll. In der Münchner Innenstadt wird hinter dem Rathaus ein sieben Kilometer langer Tunnel für die S-Bahn-Stammstrecke gebaut. Und das Markenzeichen des Europa-Parks sind die detailgetreuen Themenwelten. Der Bahnhof der neuen Achterbahn soll aussehen wie ein kroatisches Wasserwerk aus dem 19. Jahrhundert.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.