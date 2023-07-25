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Helden der Baustelle

Richtfest auf der Kippe

DMAXFolge vom 25.07.2023
Richtfest auf der Kippe

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Helden der Baustelle

Folge vom 25.07.2023: Richtfest auf der Kippe

45 Min.Folge vom 25.07.2023Ab 12

In NRW entsteht ein Büro-Campus. Das 330 Tonnen schwere Foliendach des Gebäudes hat eine Spannweite von 82 Metern. Die Konstruktion wird nur von Seilen getragen. Läuft beim Aufbau in Mönchengladbach alles nach Plan? Christian muss beim Transport der schweren Baumstämme für sein Blockhaus ebenfalls vorsichtig zu Werke gehen, denn das Heim seines Nachbarn liegt nur wenige Meter entfernt. Und Kevin errichtet mit seinem Team im Sauerland die längste Fußgänger-Hängebrücke Deutschlands. In dieser Folge werden in Willingen die Bodenplatten montiert.

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