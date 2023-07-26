Helden der Baustelle
Folge vom 26.07.2023: Vom Winde verweht
45 Min.Folge vom 26.07.2023Ab 12
Beim Achterbahnbau im Europa-Park sind starke Nerven und volle Konzentration gefragt. Jacek und sein Team montieren in über 30 Metern Höhe eine drei Tonnen schwere Schiene für ein Überkopfelement. Matteo und seine Arbeitskollegen krempeln unterdessen auf einem denkmalgeschützten Bauernhof im Ruhrgebiet die Ärmel hoch. Das Mauern mit Lehmziegeln ist für die Männer Neuland. Und in Mönchengladbach bringen Industriekletterer zwischen der Seilkonstruktion eines Daches riesige Folienkissen an. Dabei machen den Vollprofis Windböen das Leben schwer.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.