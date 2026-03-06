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Helden der Evolution

Helden der Evolution: Elefanten

ORF IIIStaffel 1Folge 7vom 06.03.2026
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Helden der Evolution

Folge 7: Helden der Evolution: Elefanten

53 Min.Folge vom 06.03.2026

Von den sechseinhalb Millionen Landtierarten sind Elefanten die größten Landtiere der Erde - eine beeindruckende Tatsache über ein ebenso beeindruckendes Tier. Das Filmteam schließt sich den Herden an und wandert mit ihnen durch die Wildnis Afrikas und Asiens, um mehr über diese gewaltigen Giganten und ihr faszinierendes Leben zu erfahren. Ihre vielseitig einsetzbaren Rüssel, ihr unglaubliches Gedächtnis und ihre furchterregenden Stoßzähne sind nur ein kleiner Teil der vielen Gründe, warum man von diesen robusten, intelligenten Naturwundern völlig begeistert sein kann. Bildquelle: ORF/ZDF/shutterstock

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