Helden der Evolution: ElefantenJetzt kostenlos streamen
Helden der Evolution
Folge 7: Helden der Evolution: Elefanten
53 Min.Folge vom 06.03.2026
Von den sechseinhalb Millionen Landtierarten sind Elefanten die größten Landtiere der Erde - eine beeindruckende Tatsache über ein ebenso beeindruckendes Tier. Das Filmteam schließt sich den Herden an und wandert mit ihnen durch die Wildnis Afrikas und Asiens, um mehr über diese gewaltigen Giganten und ihr faszinierendes Leben zu erfahren. Ihre vielseitig einsetzbaren Rüssel, ihr unglaubliches Gedächtnis und ihre furchterregenden Stoßzähne sind nur ein kleiner Teil der vielen Gründe, warum man von diesen robusten, intelligenten Naturwundern völlig begeistert sein kann. Bildquelle: ORF/ZDF/shutterstock
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