Helden der Lüfte
Folge vom 20.12.2018: Hochspannung!
44 Min.Folge vom 20.12.2018Ab 12
Benjamin Reichmann und Marius Fiege dürfen sich im Cockpit der Augusta A109A2 nicht den kleinsten Fehler erlauben, denn wenige Meter unter ihnen fließen 110 000 Volt durch eine Hochspannungsleitung. In Portugal ist bei einer militärischen Übung ebenfalls volle Konzentration gefragt. Dort schießen Heeresflieger im NATO-Helicopter 90 mit scharfer Munition. Und das Team der Johanniter Luftrettung Gießen rückt mit einer „fliegenden Intensivstation“ zum Einsatz aus. Die „Dauphin AS 365 N3“ ist mit modernen medizinischen Geräten ausgestattet.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.