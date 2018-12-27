Helden der Lüfte
Folge vom 27.12.2018: Fliegende Cowboys
44 Min.Folge vom 27.12.2018Ab 12
Johanna Dimpflmaier und Axel Beer sind Pipeline-Flieger. Das Duo hält im Tiefflug Ausschau nach beschädigten Öl-, Wasser- und Gasleitungen. In Portugal ist anschließend Teamwork gefragt. Dort setzen Heli-Piloten der Bundeswehr bei einer militärischen Übung im Verbund internationale Truppen in ausgewählten Landezonen ab. Und das Team der Johanniter Luftrettung Gießen verlegt mit der „fliegenden Intensivstation“ Dauphin AS 365 N3 eine Patientin von Kassel nach Sachsen. Das Problem bei der Sache: Die Klinik in Kreischa hat keinen Hubschrauberlandeplatz.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.