Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Helden der See

Die Ostsee-Polizei

DMAXFolge vom 07.06.2022
Die Ostsee-Polizei

Die Ostsee-PolizeiJetzt kostenlos streamen

Helden der See

Folge vom 07.06.2022: Die Ostsee-Polizei

45 Min.Folge vom 07.06.2022Ab 12

Das schleswig-holsteinische Wattenmeer ist mit seiner Flora und Fauna einzigartig auf der Welt. Kapitän Martin und sein Team kennzeichnen in der Nordsee die Begrenzungen der Fahrrinnen. Dirk Christiansen und seine Crew nehmen unterdessen mit dem Polizeikreuzer „Staberhuk“ im beschaulichen Örtchen Kappeln an der Schlei Kurs auf die Ostsee. Die Männer kontrollieren dort Fischkutter, teure Jachten und kleine Sportboote. Bei ihren Einsätzen sind sie oft tagelang auf dem Meer unterwegs. Und die „Iris“ schiebt sich durch die hohen Wellen des Skagerraks.

Alle verfügbaren Folgen