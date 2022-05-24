Zum Inhalt springenBarrierefrei
Helden der See

DMAXFolge vom 24.05.2022
45 Min.Folge vom 24.05.2022Ab 12

Kapitän Yiannis Tsounakos manövriert in Kopenhagen ein 126 Meter langes Kreuzfahrtschiff ins Hafenbecken. Während die Passagiere beim Landgang die Stadt erkunden oder mit großen Schlauchbooten durch die Kanäle schippern, säubert die Crew die Kabinen. Michael Zabel und seine Decksmänner nehmen derweil Kurs auf die Insel Helgoland. Die Seeleute versorgen die Bewohner des Eilands zwei- bis dreimal pro Woche mit Lebensmitteln, Kosmetikartikeln und Post. Und Krabbenfischer Jens Tants erledigt mit seinem Team in der Nordsee einen anstrengenden Knochenjob.

