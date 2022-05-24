Knochenjobs mit LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
Helden der See
Folge vom 24.05.2022: Knochenjobs mit Leidenschaft
45 Min.Folge vom 24.05.2022Ab 12
Kapitän Yiannis Tsounakos manövriert in Kopenhagen ein 126 Meter langes Kreuzfahrtschiff ins Hafenbecken. Während die Passagiere beim Landgang die Stadt erkunden oder mit großen Schlauchbooten durch die Kanäle schippern, säubert die Crew die Kabinen. Michael Zabel und seine Decksmänner nehmen derweil Kurs auf die Insel Helgoland. Die Seeleute versorgen die Bewohner des Eilands zwei- bis dreimal pro Woche mit Lebensmitteln, Kosmetikartikeln und Post. Und Krabbenfischer Jens Tants erledigt mit seinem Team in der Nordsee einen anstrengenden Knochenjob.
Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.