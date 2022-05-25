Helden der See
Folge vom 25.05.2022: Setzt die Segel!
44 Min.Folge vom 25.05.2022Ab 12
Dick und seine Frau Lotta haben sich mit dem Kauf der rund 130 Jahre alten „De Albertha“ einen Lebenstraum erfüllt. Beim Segelsetzen dürfen auf dem 1891 in den Niederlanden gebauten Schiff auch die 14 Passagiere mit anpacken. Die Küchen-Crew eines Kreuzfahrtschiffes bereitet sich auf dem Weg von Kopenhagen nach Sylt auf das große Galadinner vor. Und die Besatzung des Seenotrettungskreuzers „Hermann Rudolf Meyer“ rettet Schiffbrüchige aus der Nord- und Ostsee. Neuling Oliver soll in dieser Folge bei einer Übung an Bord sein Können unter Beweis stellen.
