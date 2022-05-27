Zum Inhalt springenBarrierefrei
Helden der See

Trucker auf hoher See

DMAX
Folge vom 27.05.2022
Trucker auf hoher See

Trucker auf hoher SeeJetzt kostenlos streamen

Helden der See

Folge vom 27.05.2022: Trucker auf hoher See

45 Min.
Ab 12

Sven Köhn ist Hummerfischer. Vor der Insel Helgoland fährt er hinaus aufs Meer, um seine Körbe einzuholen. Dabei ist er dem wechselhaften Nordseewetter ausgeliefert. Bei starkem Wind wird sein kleines Boot zum Spielball der Wellen. In Travemünde manövriert Kapitän Pekka derweil eine 219 Meter lange Fähre durch das enge Hafenbecken. Das Wasserfahrzeug nimmt Kurs auf Helsinki und die meisten Fahrgäste an Bord sind Lkw-Fahrer. Während sich die Trucker ein wenig von ihrem stressigen Job erholen, bereitet die Crew das Frühstück für die Passagiere zu.

