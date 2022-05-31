Helden der See
Folge vom 31.05.2022: Die Geisternetz - Taucher
45 Min.Folge vom 31.05.2022Ab 12
Sven Köhn und seine fünf Kollegen machen ihre Börteboote auf der Insel Helgoland für die sechsstündige Überfahrt auf das Festland bereit. Die rund zehn Meter langen Wasserfahrzeuge aus Eichenholz haben nur einen geringen Tiefgang. Sie sind für kurze Strecken konzipiert. Läuft unterwegs trotzdem alles rund? Und Tom Kürten sticht in dieser Folge gemeinsam mit neun weiteren Tauchern von Rügen aus in See, um ein altes Schiffswrack von einem Fischernetz zu befreien. Das Vorhaben gestaltet sich schwierig. Der Truppe machen die hohen Wellen zu schaffen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.