Helden der See
Folge vom 02.06.2022: Sturmwarnung!
45 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12
Tanja Böttner-Kürten will mit ihrem Team vor der Küste Ägyptens Plastikmüll aus dem Roten Meer fischen, um das Ökosystem der Korallenriffe zu schützen. Aber heftiger Wellengang macht die Anfahrt der Taucher in dieser Folge zum Abenteuer. Die Besatzung der „Henrike“ kämpft ebenfalls mit der stürmischen See. Das hundert Meter lange Transportschiff soll in Hamburg mehrere Tonnen Hafer abliefern. Und Fritz Flindt hofft mit seiner Crew beim Hochseefischen auf einen ertragreichen Fang. Aber die Ausbeute in den Gewässern Norwegens lässt zu wünschen übrig.
