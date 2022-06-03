Helden der See
Folge vom 03.06.2022: Abschleppdienst auf See
45 Min.Folge vom 03.06.2022Ab 12
Ein Sturm hat an der Küste Ägyptens Plastiktüten und Becher ins Rote Meer geweht. Tanja Böttner-Kürten und ihr Team starten in der Bucht Gassous eine Unterwasser-Aufräumaktion, damit das Ökosystem in dem beliebten Tauchrevier keinen Schaden nimmt. Kapitän Konstantin Pohsin und seine Crew warten unterdessen vor Helgoland auf den nächsten Einsatz. Ein gekentertes Segelschiff, ein havariertes Sportboot oder ein leckgeschlagener Öltanker: Der Hochseebergungsschlepper „Nordic“ ist für alle Notfälle gerüstet. Und die Besatzung der „Iris“ macht Jagd auf Lachse.
