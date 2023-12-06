Sprengen, brechen und zermalmenJetzt kostenlos streamen
Helden des Abbruchs
Folge vom 06.12.2023: Sprengen, brechen und zermalmen
45 Min. Ab 12
Ein Tieflader schleicht kurz nach Mitternacht mit einer Polizeieskorte und Begleitfahrzeugen durch die Münchner Innenstadt. Das Vehikel transportiert einen sogenannten Longfront-Bagger, dessen Ausleger über 30 Meter misst. Bauleiter Max und seine Arbeitskollegen bekommen es unterdessen in Saarbrücken mit einer maroden Fußgängerbrücke zu tun. Läuft beim Abriss alles nach Plan? Und im Emsland müssen alte Windräder weichen. Sprengmeister Eduard ist ein Experte in Sachen Dynamit. Sein Team legt dort einen 98 Meter hohen Betonturm in Schutt und Asche.
