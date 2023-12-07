Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12

Wo früher Filzpantoffeln hergestellt wurden, soll neuer Wohnraum entstehen. Baggerfahrer Marcel und sein Kollege Sascha kümmern sich um den Abbruch des Fabrikgebäudes und erleben dabei so manche Überraschung. In Ludwigsburg wird ebenfalls Platz geschaffen für ein Stadtquartier. Die historische Fassade der Jägerhofkaserne soll jedoch erhalten bleiben. Und beim Ausbau der A3 werden rund 150 Kilometer Autobahnstrecke und 80 Brücken saniert. Bauleiter Dustin und sein Team reißen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen die Überführung bei Erlangen ab.

