Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Helden des Hafens

Verpackungskünstler

DMAXFolge vom 06.05.2022
Verpackungskünstler

VerpackungskünstlerJetzt kostenlos streamen

Helden des Hafens

Folge vom 06.05.2022: Verpackungskünstler

44 Min.Folge vom 06.05.2022Ab 12

Am Hafen in Stralsund werden 1800 Tonnen Gips angeliefert. Baggerfahrer Heiko schaufelt die Ladung auf einen Frachter. Aber dann streikt plötzlich das Förderband. Mark und Stefan stellen nach einem Hochwasser in Niedersachsen Absperrungen auf und sammeln verirrte Bojen ein. Die Männer kontrollieren zudem, ob alle Schiffsleinen ordentlich festgemacht wurden. Denn die nächste Flut ist schon im Anmarsch. Und in Hamburg leisten begabte Verpackungskünstler ganze Arbeit. Peter und sein Team bauen dort Boxen für zerbrechliche oder sperrige Transportwaren.

Alle verfügbaren Folgen