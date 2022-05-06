Helden des Hafens
Folge vom 06.05.2022: Verpackungskünstler
44 Min.Folge vom 06.05.2022Ab 12
Am Hafen in Stralsund werden 1800 Tonnen Gips angeliefert. Baggerfahrer Heiko schaufelt die Ladung auf einen Frachter. Aber dann streikt plötzlich das Förderband. Mark und Stefan stellen nach einem Hochwasser in Niedersachsen Absperrungen auf und sammeln verirrte Bojen ein. Die Männer kontrollieren zudem, ob alle Schiffsleinen ordentlich festgemacht wurden. Denn die nächste Flut ist schon im Anmarsch. Und in Hamburg leisten begabte Verpackungskünstler ganze Arbeit. Peter und sein Team bauen dort Boxen für zerbrechliche oder sperrige Transportwaren.
