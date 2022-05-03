Helden des Hafens
Folge vom 03.05.2022: Alles Handarbeit
44 Min.Folge vom 03.05.2022Ab 12
Am Bodensee sind Konzentration, Know-how und Fingerspitzengefühl gefragt. Dort werden im Spätsommer bis zu 400 Wasserfahrzeuge winterfest gemacht. Kioskbesitzer Odo stillt derweil den Hunger der Hafenarbeiter in Hamburg. Er backt und belegt in einer Nacht bis zu 350 Brötchen. Die ersten Kunden kommen in der Hansestadt schon um drei Uhr in der Früh. Und Andreas krempelt gemeinsam mit seinem Sohn und seinem Mitarbeiter Johannes die Ärmel hoch. Das Trio lackiert und restauriert in liebevoller Handarbeit Holzboote und ein betagtes Museumsschiff.
Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
12
