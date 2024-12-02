Ein Flugzeug fährt durch BayernJetzt kostenlos streamen
Helden - Wir liefern ab
Folge vom 02.12.2024: Ein Flugzeug fährt durch Bayern
44 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12
Daniel und sein Team transportieren ein 68 Meter langes Rotorblatt zum Windpark Sulzbach-Laufen. Dabei kommt ein Spezialfahrzeug zum Einsatz. Unterwegs stellen Freileitungen, ein Kirchturm, Brücken und eine 90-Grad-Kurve echte Herausforderungen dar. Die Besatzung des Schwimmkrans „BHV Athlet“ soll in Oldenburg 60 Tonnen schwere Brückenteile abliefern. Und in Bayern verladen Schwerlastprofis einen ausgemusterten Airbus A319 auf einen Tieflader. Die kostbare Fracht wird im 40 Kilometer entfernten Erlebnispark in Sankt Englmar schon sehnsüchtig erwartet.
