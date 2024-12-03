Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAXFolge vom 03.12.2024
45 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12

In Niederalteich tritt ein ausgemusterter Airbus A319 seine Reise auf der Landstraße an. Hinter den Kulissen des Europaparks Rust fertigen Logistik-Profis täglich bis zu hundert Lieferanten ab. Teamleiter Lars und seine 27-köpfige Truppe haben dort kurz vor der Ferienzeit alle Hände voll zu tun. Und am Drehkreuz Leipzig/Halle beladen Schichtleiter Steven und seine Crew Flugzeuge mit sogenannter ACS-Fracht. Diese ist zwar weniger zeitkritisch, bringt jedoch ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich. Besonders dann, wenn es sich um Gefahrgut handelt.

