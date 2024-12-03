Helden - Wir liefern ab
Folge vom 03.12.2024: Logistik im Freizeitpark
45 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
In Niederalteich tritt ein ausgemusterter Airbus A319 seine Reise auf der Landstraße an. Hinter den Kulissen des Europaparks Rust fertigen Logistik-Profis täglich bis zu hundert Lieferanten ab. Teamleiter Lars und seine 27-köpfige Truppe haben dort kurz vor der Ferienzeit alle Hände voll zu tun. Und am Drehkreuz Leipzig/Halle beladen Schichtleiter Steven und seine Crew Flugzeuge mit sogenannter ACS-Fracht. Diese ist zwar weniger zeitkritisch, bringt jedoch ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich. Besonders dann, wenn es sich um Gefahrgut handelt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.