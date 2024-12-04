Helden - Wir liefern ab
Folge vom 04.12.2024: Eine Brücke für Graz
44 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12
Manfred und Martin bewegen mit einem Spezialfahrzeug ein 320 Tonnen schweres Bauteil durch die engen Gassen von Graz. In der Innenstadt wird die Tegetthoffbrücke runderneuert. In Kiel öffnen sich unterdessen die Luken eines Transportschiffs, das mit Kalkstein beladen ist. Michael und sein Sohn Julian sind am Ostuferhafen für das Löschen der Fracht zuständig. Und in Niedersachsen zieht in dieser Folge eine Bärin um. Markus kümmert sich um einen artgerechten Transport. Und auch Tierparkchefin Elisabeth ist auf der Fahrt nach Wiesbaden mit an Bord.
