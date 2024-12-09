Helden - Wir liefern ab
Folge vom 09.12.2024: Piloten im Einsatz
44 Min. Ab 12
Das Umspannwerk Kusenhorst ist eine der größten Stromversorgungsanlagen im Ruhrgebiet. Teamleiter André und seine Crew transportieren dort einen 305 Tonnen schweren Transformator an seinen endgültigen Platz. Für Michael und Annemarie heißt es derweil: Touch & Go! Die Pilot:innen sollen in Amsterdam Expressfracht abliefern. Direkt im Anschluss fliegt das Duo mit neuer Ladung zurück nach Leipzig. Und im „Polarium“ des Rostocker Zoos, das neben Eisbären auch eine Unterwasserwelt beherbergt, leckt ein 12 000-Liter-Aquarium. Die Scheibe ist undicht.
Genre:Dokumentation, Comedy
12
